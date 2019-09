Militares da Força Nacional irão permanecer no Acre por mais 30 dias

Militares da Força Nacional de Segurança Pública chegaram ao Acre no dia 18 de setembro para auxiliar no combate às queimadas florestais. Após análise, as equipes, compostas por órgãos fiscalizadores do Estado, decidiram permanecer com a Força Nacional por mais 30 dias.

A decisão foi tomada após verificarem que até a primeira quinzena de outubro ainda estão previstas algumas ocorrências de incêndios em regiões vulneráveis com maior incidência de focos de calor no Acre.

Ao todo são 21 militares. O apoio da Força Nacional para combater incêndios florestais faz parte do planejamento estratégico elaborado pelas instituições de proteção ao meio ambiente, após o decreto nº 3.869, publicado em 22 de agosto deste ano.

Com informações Agência de Notícias do Acre