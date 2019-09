Homem sofre infarto e morre durante voo de Cruzeiro do Sul a Rio Branco

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) estão indo neste momento para o Aeroporto de Cruzeiro do Sul buscar o corpo de um passageiro identificado como Manoel Herminio de Lima, que morreu de infarto dentro do avião da Gol, no trajeto entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco no início da tarde desta quinta-feira (26).

O voo retornou para Cruzeiro do Sul. O técnico do Instituto Médico Legal, Marcos Souza, disse que não há muitas informações e que o corpo será encaminhado para o Hospital do Juruá, para os devidos procedimentos.

Mais informações em instantes.