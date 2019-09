Homem que morreu em avião iria realizar tratamento de saúde em Rio Branco

Manoel Herminio de Lima, de 65 anos, que morreu de infarto no avião da Gol, no início da tarde desta quinta-feira, 26, ia de Cruzeiro do Sul para Rio Branco fazer um tratamento de saúde.

Ele morava na cidade de Guajará no Amazonas, há 20 minutos de Cruzeiro do Sul. Com problema renal, ele fazia tratamento de hemodiálise no Hospital do Juruá.

A família decidiu envia-lo para tratamento em Rio Branco, para onde ele seguia com a esposa no avião da Gol. Seu Manoel infartou durante o voo e a aeronave voltou para Cruzeiro do Sul.

O corpo está no Hospital do Juruá para procedimento do Instituto Médico Legal e será velado em Guajará, no Amazonas.