Governo vai conceder honraria à personalidades do Juruá; entre elas, a viúva de Orleir Cameli

O governador Gladson Cameli anunciou por meio do Diário Oficial do Acre na edição desta quinta-feira, 26, que o governo acreano vai entregar a Ordem da Estrela do Acre, maior honraria concedida pelo poder executivo estadual à mais 19 pessoas, com serviços prestados no Vale do Juruá.

Entre os agraciados, figuras bastante conhecidas da sociedade, começando pelo atual prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro. Quem também será homenageada Beatriz Cameli, viúva do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-governador do Acre, Orleir Cameli. Quem foi lembrada por Gladson e também vai receber a honraria é a ex-deputada federal Maria das Vitórias.

Na lista, há ainda empresários aposentados, professoras e até uma aluna do curso de sargento da Polícia Militar.

Confira a lista dos 19 homenageados com a Ordem da Estrela do Acre:

Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro – Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul;

Eduardo Lemos Pereira De Almeida – Coronel e Comandante do 61º Batalhão de Infantaria de Selva – BIS;

Maria Das Vitórias Soares De Medeiros – Ex–deputada federal, Funcionária Pública Aposentada e Atual Primeira Suplente de Senador;

Beatriz Barroso Pardo De Cameli – Ex-Primeira Dama do Município de Cruzeiro do Sul – AC, de 1993 a 1994 e Ex – Primeira Dama do Estado do Acre de 1995 a 1998;

Nicolau Cândido Da Silva – Empresário;

Iverson Rodrigo Monteiro Cerqueira Bueno – Promotor de Justiça do Ministério Público do Acre – Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Vale do Juruá;

Irmã Paulina Gomes Da Silva – Professora;

Racene Ferreira Cameli – Ex-vereador de Porto Walter e Comerciante Aposentado;

Evandro Bezerra Da Silva ¬– Major Comandante da Polícia Militar;

Alberto Rodrigues De Brito – Diácono;

Carlos Alberto Dos Santos – Pastor da Assembleia de Deus de Cruzeiro do Sul;

João Barboza De Souza – Professor Aposentado e Ex – Prefeito de Cruzeiro do Sul – AC, de 1986 a 1989 e Ex – Vice Prefeito de Cruzeiro do Sul, de 1996 a 1998;

Pedro Da Silva Negreiros – Ex-prefeito de Cruzeiro do Sul – AC e Empresário.

Margarida Messias Sales – Aposentada e Voluntária de Serviços Sociais;

Arlange De Melo Guimarães – Sargenta (aluna) da Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC;

Edson Do Vale Sidou – Empresário;

Cândida Pereira Lima – Professora Aposentada;

Engrácia Cameli Messias Cadaxo – Professora Aposentada;

Floriano Alves Bandeira – Empresário aposentado.