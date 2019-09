Gladson anuncia pagamento do décimo terceiro salário para o dia 11 de dezembro

Presente na abertura do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli anunciou para o dia 11 de dezembro, o pagamento do décimo terceiro do funcionalismo público estadual.

“Disseram que eu ia atrasar salário, mas eu já tenho tudo certo para o final do ano”, citou.

Ainda sobre o funcionalismo Gladson afirmou que em 2020, fará um Concurso Público para todas as áreas. lembrou que acaba de chamar 200 professores e vai contratar mais 370 até o final do ano.

“Saúde é meu maior desafio”

Para o governador, a saúde é seu maior desafio e ele explicou que não vai mais inaugurar a UPA de Cruzeiro do Sul no dia 28, sábado, aniversário de 115 anos da cidade. A nova data provável é 15 de novembro. “Não vou poder entregar sem ter médicos especialistas e um corpo completo para atuar, porque na UPA vamos fazer cirurgias também”.

Com relação ao Pro Saúde, O mandatário ressalta que vai está em vias de resolver o problema.

Para Cruzeiro do Sul, Gladson resumiu: ainda não fiz o que quero aqui em Cruzeiro do Sul. As rodovias AC-405 e 407 vamos fazer não só tapa buracos, mas sim um serviço definitivo”.