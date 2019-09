Ex-gestor do IMAC que favoreceu Jackson Marinheiro vira réu

A primeira parcela do convênio para ampliação da praça Coronel Alton Furtado, no município de Tarauacá foi liberada pela deputada federal Jéssica Sales (MDB) junto ao Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte.

O valor de R$ 240 mil referente a primeira parcela já está à disposição da prefeitura municipal para a execução do projeto.

O custo total da obra é R$ 1,2 milhão, recurso extra de emenda assegurado em 2017.

Na medida em que a obra for avançando as demais parcelas serão liberadas. “A cidade fica visualmente mais agradável e a área pública se transforma em espaço de lazer modernizado, promove a socialização e a interatividade entre crianças, jovens e adultos através da convivência, entretenimento e também da cultura” – disse.

Jéssica também é responsável pela liberação de mais de R$ 180 mil para o município de Rodrigues Alves. Recurso indicado pela parlamentar no FNDE em 2018, que também já se encontra na conta da prefeitura e será usado na aquisição de um ônibus escolar. “Eu faço uma política focada! Meu objetivo é sempre ajudar em todas as áreas, e a educação é umas das prioridades no mandato” finalizou a deputada.