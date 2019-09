Despejados em reintegração de posse ficam com móveis expostos na chuva

Das 90 famílias que ocupavam uma área de 47 hectares de terra no Ramal Tuffic, localizado no bairro Irineu Serra, em Rio Branco, cerca 51 tiveram de ser retiradas por força da Justiça nesta quinta-feira, 25, em meio ao cumprimento de ordem judicial expedida pela Juíza de Direito Juíza Zenice Mota Cardozo, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco.

“Olha aí as coisas tudo molhando [sic]. Isso é a reintegração de posse, jogaram as coisas na rua, na chuva. Televisão, geladeira, sofá, armário, tudo na chuva”, disse uma das moradoras que foram retiradas do local.

Policiais militares e oficiais de Justiça acompanharam a ação, que ocorreu em meio à chuva que caiu na capital na manhã de hoje. A área estava ocupada desde o início dos anos 2000. Trinta e nove famílias fizeram acordo com o proprietário da terra, que não aceitou o acordo, foi despejado do local.

A ordem judicial atesta que as casas cujos donos não aceitassem a reintegração, devam ser arrombadas, demolidas e destruídas. Até o início da tarde desta quinta-feira, a polícia afirma que a ação ocorreu de maneira pacífica.

Veja o vídeo: