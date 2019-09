Deputado incentiva consumidores a acionar Energisa na justiça

Equipes da Polícia Militar e oficiais de Justiça cumpriram na manhã desta quinta-feira, 26, um mandado de reintegração de posse numa área de terra localizada no Ramal Tuffic, no bairro Irineu Serra, em Rio Branco. A área era ocupada por cerca de 90 famílias. Aquelas que não aceitaram fazer acordo com o proprietário, também foram retiradas.

Seu Sebastião, morador do local desde 2000, disse que o proprietário colocou os residentes na Justiça alegando que queria a área limpa e que daria dois lotes de terra para cada família que mantinha chácara no local. “E ele [o dono] não cumpriu com o acordo. O dono não cumpriu o acordo com todos, apenas com uma parte. Ele queria a área limpa e daria dois lotes, mas não cumpriu e não aceitamos. Aí ele pediu para tirar a gente daqui. Não temos para onde ir porque nossa casa é aqui”, lamentou.

A ação de reintegração de posse conduzida pelas autoridades locais iniciou por volta das 6 horas de hoje. O cumprimento da ordem judicial foi expedida pela Juíza de Direito Juíza Zenice Mota Cardozo, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco.

Segundo um dos oficiais de Justiça que participam da ação, a área, de 47 hectares terra, estava ocupada desde 2006, época que iniciou o processo na Justiça. “Cerca de 39 famílias fizeram acordo e o proprietário ofereceu 1 lote pequeno para cada família que tem suas casas”, disse Charles, um dos Oficiais. Outras 51 famílias que não aceitaram o acordo tiveram de ser retiradas do local.

A ordem judicial atesta que as casas cujos donos não aceitassem a reintegração, devam ser arrombadas, demolidas e destruídas. Por lá, haviam moradores que se instalaram desde 2000. Até o início da tarde desta quinta-feira, a polícia afirma que a ação ocorreu de maneira pacífica.