Colisão entre moto e carreta deixa uma pessoa com a perna dilacerada, na AC-40

Um acidente envolvendo uma moto de alta cilindrada e uma carreta deixou uma pessoa gravemente ferida e outra com escoriações na tarde desta quinta-feira (26) na rodovia AC-40, km 11, ante da curva do Itucumã, estrada de Senador Guiomard.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor da moto Honda CB 600, placa NAA 3854, Luís Carlos Lucena Júnior e o garupa trafegavam no sentido Rio Branco-Senador Guiomard em alta velocidade, quando uma carreta, modelo Randon, placa NAD-1484, saiu do acostamento da pista e fez uma conversão a esquerda para entrar no terreno de uma casa. Luís ao perceber que ia colidir com a carreta freou a moto e caiu arrastando a perna esquerda no asfalto vindo a colidir na roda traseira da carreta.

Carlos sofreu uma dilaceração na perna esquerda e perdeu muito sangue. Populares fizeram torniquete na coxa dele para estancar a hemorragia e acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros socorros e conduziram a vítima em estado de saúde grave ao PS. O garupa da moto que não foi identificado foi conduzido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 2°Distrito) com escoriações.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da perícia técnica. O condutor da carreta permaneceu no local e auxiliou as duas pessoas.