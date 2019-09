Cartório de Jordão está há mais de um mês sem emitir Certidão de Nascimento

O Festival da Farinha, que terá início nesta quinta-feira, 26, já dá o que falar no meio empresarial.

Uma empresa de água e refrigerante da cidade, anunciou que não participará do Festival da Farinha 2019, “por decisão unilateral e impositória da organização do evento”. O empresário Francisco Melo questiona a transparência do processo de escolha das marcas que serão comercializadas no Festival. Diz que não houve licitação, ou outro tipo de escolha do ponto de vista legal. Ele, que acaba de inaugurar uma fábrica de refrigerante, conta que investiu R$ 6 milhões e esperava vender seus produtos na festa que vai atrair milhares de pessoas ao Centro de Cruzeiro do Sul. “Acho que o consumidor poderia chegar aqui. decidir o que vai beber e não a organização boicotarem empresas locais” desabafa o empresário Melo.

A Associação Comercial, uma das organizadoras do Festival divulgou Nota afirmando não ter participado da seleção de empresas ou marcas que estarão no Festival da Farinha 2019. A nota, assinada pelo presidente, Luiz Antônio Vieira da Cunha, cita ainda que a entidade incentiva e apoia todos os eventos que favoreçam a atividade comercial, sejam eles voltados para a indústria, comércio de bens ou serviços e “vê com bons olhos a realização de feiras e exposições que aproximem o fornecedor do consumidor, favorecendo o comércio, como realizado recentemente na ExpoAcre Juruá”.

O outro lado

A prefeitura de Cruzeiro do Sul informou em nota a lisura do processo de seleção, “feito de maneira transparente, legal e inclusiva”. A nota afirma que o empresário Melo foi contactado e não manifestou interesse em participar do Festival da Farinha.

“Vale salientar que todos os empresários que quiseram participar da feira foram de bom grado inseridos no evento, que é realizado de maneira público-privada. Ou seja, reúne investimentos da prefeitura, instituições públicas e do setor privado. Reafirmamos o nosso interesse em trabalhar em parceria com o empresariado cruzeirense. No mais, informamos que mais de 200 expositores vão participar da 4° edição do Festival da Farinha, realizado de 26 a 29 de setembro”, ressalta a nota da prefeitura de Cruzeiro do Sul.