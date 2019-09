Câmara lança ferramenta para checagem de notícias falsas

Médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas e odontólogos do Acre irão participar nesta quinta-feira, 26, de uma oficina de formação de multiplicadores para avaliação do frênulo lingual em recém-nascidos, o teste da linguinha. A capacitação, ministrada por dois consultores do Ministério da Saúde (MS), pretende formar facilitadores para implantar o exame nas maternidades do estado do Acre.

A oficina ocorre nesta quinta das 8h às 12h e das 14h às 17h30, no auditório da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. O Teste da Linguinha é uma avaliação padronizada que possibilita diagnosticar e indicar o tratamento precoce das limitações dos movimentos da língua (língua presa) que podem comprometer as funções exercidas pelo órgão como sugar, engolir, mastigar e falar.

A proposta da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) também visa estabelecer o fluxo de seguimento na Rede de Atenção Primária à Saúde para acompanhamento dos casos em investigação/suspeitos ou com necessidades especiais pós-cirúrgicas, visando à manutenção do aleitamento materno.

Fonte: Agência de Notícias do Acre