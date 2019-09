Blogueira de Manaus ‘surta’, detona com o Acre e é bombardeada no directs; veja vídeo

O Instituto Federal do Acre (IFAC) divulgou por meio do seu site oficial, tornou publica o edital de para processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto na área de veterinária para atuar no Campus de Sena Madureira. O Edital de nº (010/2019) foi publicado nesta quinta-feira (26).

A inscrição é gratuita, e será realizada no horário das 08 às 12h e das 14 às 18h no Campus de Sena Madureira, na sala de Coordenação de Gestão de Pessoas, nos dias 02, 03 e 04 de outubro de 2019.

A carga horária semanal será de 20 horas semanais, sendo que a jornada de trabalho poderá ocorrer nos turnos diurnos (matutino e/o vespertino) e/ou noturno.

O valor da remuneração será de R$ 2.236,31 para o candidato que tem apenas graduação e, podendo chegar até R$ 3.449,83 com o candidato que tem o titulo de doutorado.

No ato da inscrição, o candidato deve entregar, em envelope aberto, devidamente identificado com nome, área para o qual se inscreveu e os documentos relacionados a seguir:

Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado – Anexo I, Original e cópia do documento de identidade, Original e cópia do Diploma do Curso de Graduação, Curriculum conforme modelo do Anexo II do edital, Original e cópia da (s) titulação (ões) informada (s), Original e cópia dos documentos comprobatórios da (s) experiência(s) profissional(ais) na docência, Original e cópia dos certificados de cursos extracurriculares.

O campus fica localizado na rua Francisca Souza da Silva, nº 190, bairro Getúlio Nunes Sampaio, no município de Sena Madureira

