Andressa Urach relata drama por contrair DST e pensa em deixar o evangelho

O Brasil é um país multicultural e extremamente influenciado pela cultura indígena, apesar de muita gente fazer questão de negar este fato. E, em tempos de polarização e ameaças à esta cultura milenar, é preciso valorizara influência dos povos indígenas em nosso país. Neste ano, a 12º edição da Feira Sabor Nacional homenageia a culinária do povo que habitava o Brasil muito tempo antes dele ser “descoberto”.

Neste final de semana, no Museu da Casa Brasileira acontece a feira que tem entrada gratuita, das 10h às 19h. Comidas típicas, artesanatos e diversas oficinas farão parte de um rico final de semana, regado a produtos naturais, como gengibre, cominho, palmito, mandioca, abóbora, peixes e carne de caça. Outras delícias nativas, como tapioca, pirão e beiju serão servidas nos mais de 20 restaurantes e food bikes convidados.

Mais de 30 expositores levarão seus produtos à feira, com destaque para as tradicionais cerâmicas dos Wauja, produzidas por habitantes do Parque Indígena do Xingu – entre elas máscaras ritualísticas e cestos desenhados.

Além disto, oficinas para adultos e crianças, todas voltadas à cultura indígena, irão completar a intensa programação. Uma super oportunidade de fazer uma imersão em uma das culturas mais ricas da história da humanidade. Para construir um país mais justo, é preciso primeiro valorizar o que temos de melhor e de mais autêntico!