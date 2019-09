4° Festival da Farinha deve atrair cerca de cem mil pessoas

A casa de farinha onde é desenvolvido todo o processo de feitura do produto é uma das atrações do Festival, aberto oficialmente pelo prefeito Ilderlei Cordeiro e governador Gladson Cameli, na noite desta quinta-feira, 26, em Cruzeiro do Sul. Os sub produtos da farinha, também chamam a atenção. No final será eleita a melhor farinha, a maior mandioca e a maior quantidade de itens feitos a partir da mandioca.

As candidatas e candidatos a rainha e rei do Festival, mostram beleza por onde passam.

O Festival conta com 200 expositores dos mais variados itens.

Para o prefeito Ilderlei Cordeiro, as estrelas do Festival são os agricultores que produzem a melhor farinha do Brasil. Ele comemora também o fato do mesmo evento contar com 3 atrações nacionais. “A Banda Limão com Mel, Gian e Giovane e pastor Lucas. Fico muito feliz de oferecer oportunidade de renda e entretimento para as famílias cruzeirenses”.

O governador Gladson Cameli, se disse orgulhoso de estar em sua cidade natal no Festival e aniversário de Cruzeiro do Sul. “Fico aqui até segunda-feira e vou participar de tudo. No ano que vem, teremos muitos presentes para nossa Cruzeiro do Sul, como as estradas de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, refeitas”, concluiu.

A Banda Limão com Mel abriu o Festival.