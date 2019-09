Xapuri e Brasiléia entraram no ranking dos 10 municípios com mais focos de queimadas do país

Xapuri e Brasiléia estão entre os 10 municípios do Brasil com mais registros de queimadas nas últimas 48 horas, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) visualizados nesta quinta-feira, 25. Com 50 focos de calor, Brasiléia aparece na 4ª colocação, o que representa 9,6% do total. Xapuri vem em seguida, com 48 focos, o que corresponde a 9,2% do total registrado no período.

O primeiro colocado nas últimas 48 horas é o município de Lábrea, no Amazonas, com 91 focos registrados – 17,5%. No ano, até esta quarta-feira, 25, o campeão de queimadas é o município de Corumbá, no Mato Grosso, com 3.791 registros, 19,5% do total. Entre os estados, Mato Grosso é que apresenta o maior número de registros, com 26.976 mil focos. O dado representa 19,3% do total confirmado.

O Acre ocupa o nono lugar entre as 27 unidades da federação com mais registros de queimadas. Entre janeiro e esta quarta-feira, 25, o estado tem 6.204 registros, o que representa 4,4% do total. De 1º de setembro até esta quarta, 25, foram 2.778 focos de queimadas, correspondente a 5,6% do total. Nas últimas 48 horas, foram 219 registros de fogo no estado.

Os dados do Inpe foram gerados em 25/09/2019, entre 12:00 UTC e 18:00 UTC.