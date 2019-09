Profissionais treinam em São Paulo para cirurgias bariátricas no Acre

Os oito vetos derrubados pela Assembleia Legislativa por 20 votos a zero não podem mais ser mudados ou alterados, segundo o Artigo 58, Parágrafo 5° da Constituição Estadual. De acordo com a CE, o governador já deveria ter sancionado e publicado no Diário Oficial e não o fez. Cabe agora ao presidente da Assembleia, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), ao vice, Jenilson Leite (PSB) ou a qualquer outro membro da Mesa Diretora fazer a sanção e a publicação do DO.

O cumprimento da Constituição Estadual (CE) vai de encontro a proposta dos deputados da base do governo que, durante encontro com o governador Gladson Cameli, prometeram rever a questão dos vetos, que redundou na queda do líder Luis Tchê e na crise da exoneração dos 340 cargos comissionados e na ascensão de Gerlen Diniz.

O alerta de que não se pode mais mexer nos vetos foi feita pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB). Segundo ele, a oposição não vai permitir irregularidades. “Ao que parece os deputados para agradar o governador venderam uma mercadoria que não podem entregar”.