Profissionais que ajudaram vítimas de explosão de barco são homenageados

Médicos, enfermeiros, socorristas e motoristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, servidores das secretarias Municipal e Estadual de Saúde e homens do Corpo de Bombeiros , foram homenageados nesta quarta-feira, 25, na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, pela atuação no socorro as vítimas da explosão de barco ocorrida dia 7 de junho, no Rio Juruá.

A proposição foi do vereador Sinhô, do MDB, que lembrou “a importância do trabalho de cada um para minimizar o sofrimento dos 18 feridos na explosão naquele triste dia para nossa cidade”.

Para o enfermeiro Clayton Costa, do SAMU, a dificuldade da situação, foi minimizada pela união de esforços de todos os agentes públicos envolvidos. “Todas as instituições alinhadas em salvar vidas e dar amparo às famílias , fez toda a diferença naquele dia difícil. Foi a primeira vez que vi essa união de esforços em 11 anos de saúde em Cruzeiro do Sul. Aos vereadores, nossos agradecimentos pelo reconhecimento de nossos esforços”, concluiu.

A explosão do barco aconteceu no dia 7 de junho no Rio Juruá no dia 7 de junho deste ano em Cruzeiro do Sul. 18 pessoas estavam a bordo durante abastecimento clandestino de 5 mil litros de gasolina. 6 pessoas morreram.