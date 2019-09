Médico do Hospital do Câncer desabafa e diz que unidade tem que fechar as portas

Circula entre os policiais militares a informação de que é martelo batido a mudança em quase todos os batalhões da PM em Rio Branco.

A primeira grande mudança é a fusão, isso já a partir do dia primeiro de outubro, do 1º, 3º e 4º em um único batalhão da PM. Ou seja, o comando da PM vai unir três batalhões em um só. Essa junção vai dá origem ao 1º BPM e será o maior da corporação.

Outra mudança é que o 2º BPM vai sair do bairro 15, onde é sua sede atual, e vai funcionar agora nas instalações da Arena da Floresta.

Com essas mudanças o número de batalhões vai cair de 5 para três.

Mas o que isso muda na vida das pessoas que já convivem diariamente com a falta da tal sensação de segurança, provocado pelo alto índice de criminalidade? Na visão dos próprios Policiais Militares que procuraram a reportagem do ac24horas e por motivos óbvios, já que as mudanças são uma determinação do Comando da PM, preferem o anonimato, a tendência é piorar ainda mais.

Um exemplo é o 4º BPM que fica na região do Universitário. Um PM afirma que teme que aconteça o que aconteceu no Calafate, hoje uma das regiões mais violentas de Rio Branco. “O Universitário, por exemplo, é um bairro mais distante e sempre foi calmo. O temor é que quando se retira um batalhão de um local, a sensação de segurança muda totalmente. No Calafate, antigamente tinha uma base, depois que retiraram, se tornou o que é hoje”, afirma.

Segundo as informações repassadas ao ac24horas, o objetivo das mudanças é enxugar a logística, diminuindo custos, o que seria resolvido se o efetivo que está à disposição, voltasse às ruas. “Tem muita gente que trabalha em setores alheios ao serviço de rua. Ao invés de trazerem esses policiais de volta para as ruas, eles preferem fazer esse tipo de mudança, que, infelizmente, prejudica a população”, afirma o Policial Militar.

O ac24horas entrou em contato com o Comando da Polícia Militar que divulgou nota explicando as supostas mudanças. Veja a nota: