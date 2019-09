Marcha para Jesus acontece nesta sexta (27) no município de Cruzeiro do Sul

Nesta sexta-feira (27), irá ocorrer a Marcha para Jesus em Cruzeiro do Sul, com muito louvor e adoração a marcha promete levar milhares de cruzeirenses para as ruas da cidade. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, já decretou ponto facultativo no dia do evento, que ocorre simultaneamente com o Festival da Farinha 2019.

A concentração da Marcha para Jesus será na Ponte da União, bairro Miritizal, a partir das 17hrs.

A Marcha é uma realização da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Segundo o pastor Carlos Mariano, que é presidente da Ameacre, a Marcha em Cruzeiro do Sul é referência para o Estado. “Este já o oitavo ano que realizamos a Marcha, que aqui em Cruzeiro conta com participação de toda a sociedade e, neste ano, tem uma atração nacional. A nossa expectativa é que o público desta edição supere o da anterior”.

Com informações do Juruá em Tempo