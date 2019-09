Mara Rocha aprova requerimento para incluir Rio Branco no projeto de enfrentamento ao crime

Na tarde desta quarta-feira (25), foi aprovado, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o Requerimento nº 146/2019, de autoria dos Deputados Federais Mara Rocha (PSDB/AC) e Fábio Henrique (PDT/SE), solicitando a inclusão dos municípios de Rio Branco/AC e Nossa Senhora do Socorro/SE, na próxima etapa do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do Ministério da Justiça.

Segundo Mara Rocha, “ainda que o índice de violência tenha diminuído em todo Acre, no decorrer de 2019, é fato que nosso Estado, e particularmente nossa Capital, ainda apresenta altos índices de violência, sobretudo em função da presença de facções de narcotraficantes que chegaram ao Acre para lutar pelo domínio do tráfico de drogas nas fronteiras do Brasil com o Peru e a Bolívia”.

No mês de maio de 2019, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) anunciou os municípios escolhidos para a implantação do projeto piloto de enfrentamento a criminalidade violenta. Os municípios escolhidos foram: Ananindeua (PA), Paulista (PE), Cariacica (ES), Goiânia (GO) e São José dos Pinhais (PR).

O critério para a escolha das cidades levou em consideração a posição do município no ranking de violência, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), além da capacidade dos governos locais à recepção do projeto.

Os parlamentares, autores do Requerimento, defenderam a inclusão dos dois municípios em face das altas taxas de homicídio nas localidades. “Rio Branco e Nossa Senhora do Socorro apresentam taxa de 85,3 e 96,3 homicídios por 100 mil habitantes respectivamente, índices superiores a todos os municípios incluídos no projeto piloto e é fundamental que seja atendidos com ações de força-tarefa e de promoção social para implementação de políticas públicas de segurança”, defendeu Mara Rocha.