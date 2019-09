Jovem que fez gesto de facção criminosa em rede social é baleado com um tiro na bunda

A Indústria de Produtos de Látex da Amazônia S/A, que gerencia atualmente a Fábrica de Preservativos Masculinos de Xapuri por meio de parceria com o governo do Acre, firmou com a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), no último dia 20 de setembro, o contrato de prestação de serviço que vai permitir a fabricação, embalagem e expedição de preservativos masculinos de borracha natural para o Ministério da Saúde.

Com a assinatura do contrato com a autarquia, que tem o valor global de mais de R$ 9 milhões, a produção será retomada com a meta de atingir 48 milhões de preservativo ao mês. Atualmente, a indústria conta com 93 funcionários registrados no seu setor de recursos humanos, mas esse número deverá subir para a casa dos 130 com a ativação de todos os setores da fábrica.

O retorno do funcionamento da indústria estava previsto para ocorrer oficialmente nesta quarta-feira, 25, mas o atraso de alguns insumos indispensáveis para o processo de embalagem adiou a reativação da linha de produção. No entanto, a fábrica já religou o seu sistema de energia e está fazendo a contratação de novos funcionários para a retomada da produção.

O Retorno da fábrica de preservativos trará algumas novidades positivas para Xapuri, segundo o presidente da Produtos de Látex da Amazônia, Émerson Feitosa. Uma delas será a compra do látex diretamente do produtor com pagamento à vista. Outra é a vinda da arrecadação dos tributos referentes à produção da indústria para Xapuri, que antes beneficiava Rio Branco, uma vez que o que existia no município era apenas a planta fabril da Natex. Todos os demais processos eram geridos pela Funtac, que tem sede na capital.

“Todos os funcionários que estão registrados na indústria fazem parte do quadro que trabalhava com a Natex. Nós fizemos questão também de que os nossos prestadores de serviços referentes a alimentação, transporte e outros, recolham o ISS – Imposto sobre Serviços – na cidade. Além do fato de sermos obrigados por contrato a comprar o látex dos produtores do município”, afirmou.

Durante todo o período em que esteve em funcionamento, a Fábrica de Preservativos de Xapuri foi a segunda maior empregadora do município, ficando atrás apenas da folha de pagamento da prefeitura. O empreendimento chegou a empregar 170 funcionários de maneira direta e gerar mais de 500 empregos indiretos, segundo dados da Funtac.

A produção da indústria sempre foi absorvida pelo Ministério da Saúde, que a destina aos programas de combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Com cerca de 700 famílias cadastradas, a Preservativos Natex foi criada com investimentos conjuntos dos governos federal e estadual, em 4 de setembro de 2006, e sua implantação custou R$ 31 milhões.