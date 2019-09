Ilderlei manda derrubar portal por causa da Marcha para Jesus

Um avião monomotor minuano da Aerobram, teve problema no trem de pouso ao aterrissar em Marechal Thaumaturgo no início da tarde desta quarta-feira, 25. O avião foi parar na mata lateral da pista.

As informações são de que buracos na pista do aeródromo, teriam causado o problema no trem de pouso da aeronave, que levava seis pessoas de Cruzeiro do Sul para Thaumaturgo. Ninguém ficou ferido.

Este é o terceiro acidente com aviões de pequeno porte no interior do Acre nos últimos dias. Na sexta-feira passada, 29, em Porto Walter, um avião teve o trem de pouso quebrado por um buraco logo depois do pouso. Na segunda, 23, um avião também teve problemas no trem de pouso em Manuel Urbano.