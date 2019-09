IBGE lança edital com vagas para o Acre; inscrições iniciam nesta quarta-feira (25)

O Diário Oficial da União (DOU) divulgou na edição desta quarta-feira, 25, o edital do processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O processo visa preencher 2.658 vagas temporárias para realização do Censo Demográfico 2020. Para o Acre, são ofertadas oito vagas, sendo: Análise Socioeconômica (1), Ciências Contábeis (1), Ciências Sociais (1), Gestão e Infraestrutura (3), Jornalismo (1) e Métodos Quantitativos (1).

Conforme o edital, a previsão de duração do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado. A inscrição está prevista para começar a partir das 10h (horário de Brasília) desta quarta-feira e vai até o dia 15 de outubro, no site da FGV, banca organizadora do concurso.

O texto preliminar do edital pode ser conferido aqui. Já as inscrições serão realizadas por meio do site da FGV, assim que liberado.