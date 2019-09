Governo empossa 200 professores aprovados no último concurso público da educação

Nem precisa ser pesquisador do Ibope ou do DataFolha para saber que atualmente a empresa que menos conta com a simpatia da população acreana é a Energisa.

Neste mês, é difícil encontrar alguém que não tenha tomado um susto ao receber a fatura da conta de energia. O aumento foi geral e reclamação também.

O que chama a atenção é que a maioria dos relatos traz um grande aumento no consumo, mesmo as pessoas afirmando que mudaram sua rotina que justificasse tal crescimento, que resulta no valor mais alto na conta.

Em meio a toda a polêmica, a Energisa, empresa que comprou a Eletroacre, divulgou uma nota em que afirma que não há manipulação nos medidores de energia e ressalta os investimentos para recuperar a qualidade da prestação de serviços.

Leia a nota.

NOTA À IMPRENSA

Sempre prezando pela transparência e aberta a todo tipo de esclarecimento, a Energisa Acre repudia com veemência insinuações infundadas de que há manipulação nos medidores de energia.

Os processos operacionais da empresa são estruturados e seguros, aperfeiçoados em mais de 100 anos de atuação, distribuindo energia e contribuindo para o desenvolvimento em todas as regiões do País, sempre pautada pela ética e pela integridade.

É importante ressaltar que todos os procedimentos realizados pela concessionária estão de acordo com a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Vale destacar que, nos últimos anos, o cenário da distribuição de energia elétrica no estado do Acre foi de baixo investimento na manutenção e na ampliação de rede e subestações. Apenas em 2019, Energisa Acre está investindo cerca de R$ 228 milhões para recuperar a qualidade da prestação de serviços aos clientes e para expandir o sistema elétrico.

A empresa está à disposição para prestar quaisquer informações sobre suas operações, lembrando que existem canais oficiais para o tratamento de reclamações e dúvidas dos clientes com relação às contas de energia no 0800 647 7196 ou agências de atendimento e Ouvidoria no 0800 721 5848.

Atenciosamente,

ENERGISA