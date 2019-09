Governo do Acre reinaugura Centro de Educação Profissional do Juruá nesta quinta

Com a proposta de não ser apenas um mero instrumento de capacitação técnica, a rede de educação profissional no Estado do Acre vem se tornando protagonista na difusão de conhecimento. Com foco nessa trajetória de crescimento, será realizada nesta quinta-feira, 26, a partir das 17 horas, a solenidade de reinauguração do Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá (Ceflora), no município de Cruzeiro do Sul.

A unidade faz parte da estrutura do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTC), que tem envidado esforços em estender o alcance de seu atendimento e oferta de cursos na capital e no interior do estado.

O evento é uma realização do Governo do Estado do Acre, por intermédio do IEPTEC, e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

A reestruturação e revitalização do Ceflora é um recomeço para a educação profissionalizante.

A solenidade contará, ainda, com o ato de assinatura de termos de cooperação técnica firmados com quatro instituições, a saber, Associação Nossa Senhora da Saúde, Clínica de Doenças Renais, Hospital de Dermatologia Sanitária e Labsul Diagnósticos Clínicos Laboratoriais, todos com foco na implementação da educação profissional no âmbito da saúde em Cruzeiro do Sul.

Histórico

O Ceflora iniciou suas atividades no dia 15 de novembro de 2005. De lá para cá, foram desenvolvidos cursos em diversas áreas de conhecimento, o que representa o quantitativo de 1.124 turmas concluídas e 15.746 alunos formados em cursos técnicos para habilitação e cursos de Formação Inicial e Continuada (Fics) para qualificação no município.