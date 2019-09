Governo diz que mortalidade infantil caiu 48% no Acre em um ano

Uma equipe multidisciplinar da Fundação Hospitalar que atende o Programa de Obesidade e Cirurgia Bariátrica foi destaca para um treinamento de aperfeiçoamento em um hospital referência em cirurgia laparoscópica pelo SUS, em São Paulo. A equipe é composta por médicos, psicólogos, nutricionista, fonoaudiólogos, assistentes sociais, que atendem os obesos na Fundação. Os cirurgiões, Dr. Max Miranda e Dr. Romeu Delilo.

Os profissionais embarcaram ontem para São Paulo onde vão concluir uma etapa de treinamento a padronização de atendimento a esses pacientes. Será feita visita ao hospital referência de atendimento a cirurgia bariátrica por vídeo pelo SUS no Brasil, Hospital Alemão Osvaldo Cruz.

A FUNDHACRE é uma das 17 instituições do Brasil escolhida para realização desta cirurgia por vídeo. A padronização em nível nacional do atendimento, traz um grande benefício para a população, já que o programa visa melhorar o tempo e a eficácia do atendimento pré e pós-operatório diminuindo riscos e complicações dos obesos do nosso Estado. A demanda por esse tipo de cirurgia vem crescendo muito no Acre. A proposta é fazer cirurgias sem risco para os pacientes acreanos. A equipe é composta por cirurgiões, endocrinologistas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiros, anestesistas e assistente social.