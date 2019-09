Farmacêutico diz que receitas ilegíveis representam perigo

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) foi uma das autoridades políticas condecoradas na última semana pela diretoria do Hospital de Amor em Barretos com o certificado “Amigos do Hospital de Amor”, devido sua contribuição com os investimentos e manutenção da rede hospitalar em 2018.

A parlamentar destina, anualmente, parte de suas emendas ao Hospital de Amor e, por isso, recebeu das mãos do diretor presidente Henrique Prata, o certificado de “Amiga do Hospital de Amor”. “Para mim é uma honra ser uma colaboradora desse projeto de amor que salva vidas, conduzido eficientemente pelo doutor Henrique e sua equipe”, disse.

Desde o primeiro mandato, Jéssica Sales destina recursos para o hospital, totalizando um aporte financeiro de aproximadamente R$ 4 milhões. São centenas de pacientes acreanos atendidos pela matriz em Barretos e pelo Barretinho, situado em Rondônia e, em breve, entrará em funcionamento a Unidade de Prevenção e Diagnóstico em Rio Branco.

“Me orgulho de ser parceira do Hospital de Amor, todos os anos renovo esse compromisso e enquanto deputada federal for, seguirei dando a minha contribuição” afirma Sales.

O Hospital de Amor é uma referência no país e no exterior na prevenção, diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa do câncer com atendimento humanizado e acolhedor 100% gratuito. As unidades são mantidas com parte de recursos do SUS, eventos, doações e contribuição de parceiros.