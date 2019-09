Dupla em motocicleta ataca novamente e fere Jovem com três tiros no João Eduardo

Incentivar a prática de esportes é fundamental para a saúde e o bem estar de todas as idades, principalmente nessa era de jogos online, onde crianças preferem passar dia em jogos do que praticando esportes. E para incentivar a criançada a se tornaram futuros atletas, a Donn Barbearia decidiu promover a “Donn Run Kids”, corrida voltada às crianças de 2 a 12 anos.

O evento será realizado no dia 20 de Outubro, às 7h, no estacionamento do Via Verde Shopping e contará com um café da manhã com frutas variadas, fisioterapeuta, médico, brincadeiras, Dj para animar o evento e outras atrações.

Você, pai, mãe, tio, tia, avó ou avô, tá esperando o que para inscrever seu pequeno? Corre logo que o Kit “Donn Run Kid” custa apenas R$ 70,00 e é composto por uma blusa infantil, uma blusa adulta, boné personalizado, uma tatuagem removível, e dois números iguais para corrida e uma medalha personalizado (a ser entregue no dia da corrida)

Os pontos de vendas do Kit se encontra disponível nas lojas, Zero a Doze Confecções, Zero a Doze Sorveteria e Park, e Donn Barbearia.

Quer conferir o regulamento? Clique aqui