Bispo Edir Macedo diz que mulher não pode ter mais estudo que o marido

Fonte: Correio Braziliense

O bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, foi um dos nomes mais comentados nas redes sociais. A polêmica está em torno de um vídeo que viralizou no qual ele aparece dizendo que não permitiu que as filhas, Cristiane e Viviane, fizessem faculdade, justificando que caso elas estudassem, seriam “cabeças” da família e o fracasso seria certo. As filhas aparecem no vídeo acompanhadas de seus respectivos maridos.

“Quando elas foram para fora, disse que elas fariam apenas o ensino médio e que elas não fariam faculdade. A minha esposa me apoiou, mas o parentes achavam absurdo. Por que não vai fazer faculdade? Porque se você se formar numa determinada profissão, você vai servir a si mesmo, vai trabalhar para si. Mas eu não quero isso, vocês vieram para servir a Deus. Não sou contra a você se formar, estudar, não. Mas no caso delas, eu não as criei para servirem a si mesmas, eu as criei para servirem ao senhor”.

O bispo continuou explicando que as filhas apenas cursariam faculdade após o casamento. “Você vai fazer até o ensino médio, depois, se quiser a faculdade você que sabe, mas até o seu casamento será apenas uma pessoa de ensino médio. Porque se a Cristiane. Vem cá, Cristiane. Fosse doutora e tivesse um grau de conhecimento elevado e encontrasse um rapaz que tivesse grau de conhecimento baixo, ele não seria o cabeça, ela seria a cabeça. E se ela fosse a cabeça, não serviria à vontade de Deus”.

Se referindo à esposa, Macedo lembrou ainda que a vontade dela era de que as filhas se casassem com americanos, tidos segundo ele, como pessoas mais educadas e gentis. “A Ester falava que queria que as filhas casassem com americano, corteses e educados, porque eu era um grosso”, disse, fazendo os fiéis presentes rirem. “Eu quero que as minhas filhas casem com macho. Um homem que tem que ser cabeça. Eles têm que ser cabeça. Porque se eles não forem cabeça o casamento deles está fadado ao fracasso”, indicou.

Contrariado, o bispo lamentou dizendo que, no entanto, o que se ensina na sociedade contemporânea é que as mulheres devem buscar os estudos e serem independentes.

“O que se ensina hoje é: Minha filha nunca vai ficar sujeita a um homem. Então tá. Vai ficar sujeita à infelicidade. Porque não existe família, não existe casamento, porque não existe felicidade a mulher cabeça e o homem corpo. É fracasso. Tanto é que, deve ter mulher aqui que sabem o que está falando. tem mulheres inteligentíssima que não conseguem encontrar o cabeça. Verdade, sim ou não?”