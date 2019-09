Parlamentares da bancada acreana se dividem na derrubada dos vetos do Abuso de Autoridade

A expansão imobiliária e os negócios relacionados à borracha, couros e peles fizeram do mês de agosto de 2019 o melhor para o Acre em geração de emprego com carteira assinada nos últimos três anos. No entanto, o Estado é apenas o 24º no ranking nacional de geração de emprego.

No total, foram gerados 260 novos postos de trabalho registrados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

O setor imobiliário empregou 8,69% a mais que em agosto do ano passado, confirmando que o setor vive um bom momento no Estado.

Comércio e serviços também contribuíram apesar da administração pública ter sofrido retração de 0,02%. Os serviços médicos e hospitalares responderam por um incremento de 5,37%.

O município de Tarauacá apresentou o melhor desempenho em agosto, gerando 18% a mais de empregos celetistas. Rio Branco teve desempenho positivo porém pífio: 0,57%.