Acreanos podem sofrer novo aumento na conta de energia por determinação da Aneel

Um membro do Conselho de Consumidores do Grupo Energisa no Acre participou de uma reunião interna com esquipes da Distribuidora local esta semana e contou ao ac24horas nessa terça-feira, 24, que a população pode ser surpreendida com um novo e significativo aumento, que pode incidir na tarifa de energia elétrica nos próximos meses. Segundo ele, que não quis ser identificado, a grande fomentadora de reajustes na conta de energia é a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), autarquia que produz, transmite e comercializa eletricidade no país, portanto, única que deve ser alvo de questionamentos e convocações por parte das autoridades locais.

“Vi as notícias que saíram com relação ao aumento empregado pela Energisa, mas têm que verem isso com a Aneel, que é órgão que capacita e faz tudo. Tudo que a Energisa faz ou está na Lei ou está no contrato de concessão da Distribuidora, que é determinado pela Aneel”, disse o membro que integra o time de conselheiros há algum tempo. De acordo com ele, uma reunião que durou aproximadamente quatro horas com técnicos da Energisa ascendeu a possibilidade de um novo e futuro reajuste. “Vai ter um novo aumento da Energisa. Algo que pode gerar um aumento muito maior do que este que ocorreu”, falou com relação à bandeira vermelha, que entrou em vigência recentemente.

A Distribuidora de energia elétrica passa por uma fiscalização regida pela Aneel em que é fiscalizado o investimento feito em determinado local. No caso do Acre, informa o conselheiro, o levantamento dos custos de investimento feito pela Energisa é realizado por 23 pessoas e vai somar o que foi aplicado em sete anos, já que a última fiscalização dessa natureza ocorreu em 2013. Segundo o conselheiro, é com base nesse investimento que é reajustado a tarifa de energia. “Será feito em breve um levantamento de tudo que foi investido pela Energisa no Acre. Desde a troca de transformador a compra de equipamentos, tudo é colocado. Agora, a uma equipe da Aneel irá fiscalizar e dizer quanto foi gasto, para então inserir numa fórmula que pode gerar o aumento ao consumidor”, explica.

De acordo com informação recebia, a responsabilidade do aumento, se for efetivado, será da Aneel. “Virá um representante da Aneel ao Acre este ano ainda para discutir este aumento. Pode ter aumento, como pode não ter. As reclamações tem de ser direcionadas a um órgão regulador, como a Aneel”, esclarece um dos conselheiros.

“Durante a reunião, não foi informado pela Aneel previsões de percentuais, nem números sobre o levantamento que será finalizado no Acre”, disse o membro do conselho.

O que diz a Energisa – Momento precoce para atestar aumento

Procurada para falar sobre o assunto, o Grupo Energisa no Acre disse que a fiscalização pela qual a Distribuidora irá passar é um processo normal e que ocorre em todas as concessionárias de energia elétrica do país. No Acre, a fiscalização será em dezembro. Entretanto, sobre o possível aumento na tarifa alertado pelo conselheiro, a empresa diz que é muito precoce dizer se haverá ou não aumento e não dá para saber se realmente haverá reajuste, já que não se fala em números ou percentuais, além de que a determinação de reajuste é feito pelo governo federal por meio da Aneel em momento posterior, isso se houver necessidade de aumento.

CPI da Energisa

O deputado estadual Daniel Zen (PT) é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa na Assembleia Legislativa do Acre. A Aleac aprovou três requerimentos em caráter de urgência mediante o aumento considerável das contas de energia neste mês de setembro. Um representante da empresa concessionária foi convocado para esclarecer o motivo de no último mês as contas dos consumidores mais que dobraram na maioria dos casos.

Para Zen, a informação dada por um dos conselheiros da Energisa no Acre de que um novo aumento pode incidir aos consumidores, torna a situação ainda pior. “Vejo como um absurdo. Verdadeiro absurdo para com o consumidor”, disse.

Protesto

Está prevista para a manhã desta quinta-feira, 26, uma manifestação contra o aumento da tarifa de energia elétrica no Acre. O protesto deve ocorrer em frente à Energisa. A mobilização esperar contar com apoio do Sindicato dos Urbanitários do Acre.