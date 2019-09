A vida é muito cheia de curvas para se usar cabelo quadrado

Escrevo esta coluna logo depois de ter marcado um corte de cabelo com o Fábio, meu cabeleireiro há uns quatro anos. Venho adiando uma ida lá tem umas semanas. Primeiro não fui por estar numa crise asmática e a ideia, naquela época, era pintar e fazer mechas. Depois tive que cancelar de novo por conta de uma crise de coluna (a mesma que me afastou daqui por uns dias).

A coluna está melhor (fisio proibiu ficar muito tempo sentada, muito tempo em pé, muito tempo deitada, aff), graças ao tratamento. Também já estou muito, muito melhor da asma, oferecimento das chuvas recentes que levaram embora a maldita fumaça.

Depois de tantas idas e vindas, mil olhadas no Pinterest, coloquei na cabeça um antigo desejo: cortar o cabelo bem curto.

E, meus amores, quando decido um trem…

Estou chegando nos 50 anos. 27 de março de 2020, para ser mais precisa. E tem um tempo que venho recompondo infinitas frações da vida. O cabelo é uma dessas frações. Há quem não goste de cortar um mísero dedinho do cabelo. Há quem seja radical e use máquina zero. Não importa. Cada um tem as suas necessidades.

A minha atual, no que tange ao cabelo, é de tesoura. Decidi dar um tempo na coloração, nas mechas, para que o cabelo natural venha à tona e só então decidirei se pinto, se corto, se deixo crescer.

E faço isso por um motivo simples: a vida tem muitas curvas para se usar cabelo quadrado.

Peguei essa foto – com a devida autorização – das redes sociais do governador Gladson Cameli por seu significado. A maioria dos políticos não se deixaria sequer ser fotografado em momento tão íntimo e informal. Gladson não só se permite, como ele mesmo publica a foto. A vida é mais leve quando nos permitimos sermos nós mesmo em todo o tempo, não importa o cargo. Um pouco de humanidade não faz mal a ninguém. Pelo contrário…

Feira

Estou numa alegria sem tamanho com a notícia que vi primeiro nos stories da Robertha Moura, sobre a edição 2019 Feira de Holambra em Rio Branco. Perdi a do ano passado por estar no interior. Mas este ano reforçarei as flores do jardim de casa com muitas mudinhas.

Flores

Cuidar de plantas de flores, é algo realmente interessante. Acalma a alma, anima os dias. Nunca pensei que seria uma pessoa que amasse tanto o cultivo das flores, das frutas, dos vegetais. Pode ser que seja a idade. Pode ser que seja só uma necessidade. O certo que me faz bem. E se me faz bem sigo fazendo.

Influenciadora da melhor qualidade, Jéssica Ingrede tem nos brindado com lindas fotos e stories de sua visita a Bali. A próxima coluna, de sexta, será sobre isso. Por enquanto uma foto dela plena no balanço de mais de 130k em seguidores, com a linda bandeira do Acre a brilhar soberana nas terras balinesas.

Sena Madureira

Hoje minha cidade comemora 115 anos de fundação. 115 anos da chega à terra mais linda do Acre, do desbravador Siqueira de Menezes. Nesses anos todos, Sena Madureira viveu muitos perrengues e muitas alegrias. Parabéns a cada um dos madureirenses que nunca esqueceram o rincão natal e se orgulham dia após dia, não importa onde estejam, de suas origens às margens do Iaco, Purus, Caeté o Macauã.

Quem não gosta de Beatles, minha gente?

Pois bem. O projeto La Nonna Musical, ideia massa coordenada pelo meu Darling preferido, o advogado, colunista social, boa praça, ativista e jabazeiro, com quem divido sempre que posso uma boa farofa de charque, Moisés Alencastro, apresenta o espetáculo “The Beatles All you Need is love – Um tributo ao amor”.

Tributo

E a nova temporada de shows do La Nonna Cultural vem com força total. Desta vez o show será com a banda Clube Retrô e contará com participações especiais de Milla Malu (sempre maravilhosa) e Saulo Olímpio, neste sábado, 28, às 21 horas. Valor do ingresso R$ 30. Informações: 99985- 8832.

Noite Rosa

Ainda sobre as múltiplas atividades culturais de Moisés Alencastro, ele e a colunista Jocely Abreu preparam mais uma edição da Noite Rosa, que leva este nome ser a cor rosa símbolo internacional na luta e prevenção do câncer de mama.

Solidário

Não custa lembrar que a Noite Rosa une solidariedade, moda, gastronomia e música. A edição deste ano já está agendada para o dia 26 de outubro, sábado, às 20 horas, no restaurante La Nonna. Informações pelo telefone 99984-9770. Vale muito a pena prestigiar esta causa.

Os irmãos Débora e Marmud Cameli, acompanhados da avó Marieta Cameli, matriarca da família, abriram as portas do Estaleiro Juruá, em Iranduba (AM) para receber, em almoço, grupo de acreanos que foi a Manaus prestigiar o show de Sandy e Júnior recentemente, além do pecuarista Betão Moraes e sua esposa Cléu Moraes. A turma saiu de lá maravilhada pelo carinho como foram recebidos. A arte de bem-receber é uma tradição dos Camelis.