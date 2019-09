Único papiloscopista na ativa prejudica elucidação dos crimes pela Polícia Civil no Acre

Após o governo tornar sem efeito algumas exonerações que haviam sido decretadas na semana passada pelo governo do Acre, Gladson Cameli disse ao ac24horas que os detentores de cargos em comissão que retomaram às suas CECs nesta terça-feira, 24, são aqueles que estavam fazendo seu “papel” dentro do governo. “Os que voltaram são os que estavam trabalhando e que realmente estavam exercendo seu papel”, pontua Cameli.

O governador ressaltou que algumas informações sobre o caso podem estar “saindo com precipitação”. Gladson retorna a Rio Branco no início da tarde de hoje, após uma extensa agenda nos Estados Unidos, e dará continuidade à batalha que enfrenta junto a sua base na Assembleia Legislativa do Acre. “Estou chegando, onde vou ter uma reunião com os secretários e depois com os parlamentares. Uma coisa eu garanto: pessoas certas no lugar certo e não vou ultrapassar o limite de gasto fiscal”, destaca o chefe do Executivo sobre cargos em comissão no governo.

Entenda

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 24, o governador em exercício, Major Rocha, tornou sem efeito a exoneração de 19 servidores que haviam sido demitidos de seus cargos comissionados na semana passada. A expectativa, inclusive entre os deputados da base aliada, é que aos poucos todo mundo possa retornar aos seus cargos.