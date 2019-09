Prefeitura organiza a escolha da Rainha e Princesa da ExpoSena 2019

A maior Feira de Agronegócios do município de Sena Madureira já tem data marcada para ocorrer. No próximo dia 26 de setembro (quinta-feira), a cidade do Purus estará envolta das mais diversas atividades relacionadas ao agronegócio e a economia local. Além disso, a festa ainda vai contar com a escolha e participação da Rainha e Princesa da Exposena 2019, que promete agitar o evento. O momento é de ansiedade para as 11 candidatas que concorrem aos títulos.

Na abertura oficial da Feira, serão escolhidas as representantes mais votadas pelo corpo de jurados, que virá de Rio Branco participar da votação, e o público presente, que este ano tem importante participação na escolha da Rainha e Princesa da festa. A solenidade que vai selecionar as vencedoras vai ser realizada Arena de Rodeios.

De acordo com uma das organizadoras da Feira, Adriana Martha, chefe de gabinete do prefeito Mazinho Serafim (MDB), as candidatas já passaram por várias atividades que irão auxiliá-las durante a apresentação na Feira. As inscrições encerraram na última semana. Onze foram selecionadas para a competição final e, desde então, elas passaram por desfiles, sessões fotográficas, ensaios e reuniões, tudo para prepará-las da melhor maneira para uma boa presença no grande dia.

“Já estamos com tudo definido, tanto as premiações, como os figurinos e os ensaios”, afirma Adriana. Nesse sábado, dia 21, as candidatas foram até a sede da prefeitura de Sena Madureira conhecer os servidores e receber boas energias para a abertura da ExpoSena. Lá, elas conheceram o prefeito Mazinho e toda sua equipe, como Dr. Getulião Saraiva, secretário de Administração e Finanças do município que estava no local.

ExpoSena 2019

A prefeitura de Sena Madureira já está com quase tudo pronto para a edição da ExpoSena 2019. Este ano, a festa ocorre de 26 a 29 de setembro. O gestor municipal Mazinho Serafim (MDB) vistoriou as obras dos estandes na semana passada e comemora a expectativa de fazer um evento totalmente inovador nesta edição.

Para conseguir montar a festa com qualidade, o município conta com o trabalho de toda a equipe da prefeitura. As atrações deste ano são diversas e abrangem toda a família, com programações infantis e adultas. Haverá shows com a dupla Gian e Givanni e o cantor Frank Aguiar, rodeio, diversos estandes com praça de alimentação, entretenimento e espaço infantil, com parque de diversões.

Segundo o Agente de Desenvolvimento no município, Adjerbisson Costa, a Feira já está com quase toda a estrutura montada.