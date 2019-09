Peça “A Boneca Fada” estará em cartaz no Teatrão neste sábado (28)

O concurso mais aguardado da terra do “Abacaxi”, já tem data para acontecer. A prefeitura de Tarauacá divulgou no seu site institucional nesta terça-feira (24) a lista das candidatas que estarão concorrendo ao titulo “Terra da Mulher Bonita e do Abacaxi Grande”.

O Festival do Abacaxi irá acontecer na Praça Municipal e promete abalar as estruturas da cidade, o evento começa nesta sexta-feira (27) e termina no domingo (29)

O evento que já esta na sua VII edição, terá o show do Frank Aguiar como atração principal e cantores locais.

O evento irá promover a exposição do abacaxi grande e escolherá a mais bela garota abacaxi 2019.

Veja as candidatas: