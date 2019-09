“O governo traiu o seu líder e humilhou sua base”, diz Edvaldo

Falando como porta-voz da oposição, o líder do PCdoB, Edvaldo Magalhães, criticou a postura do governo que, segundo ele, “traiu o líder e humilhou publicamente a sua base”. O parlamentar disse ainda que toda a imprensa do Acre pegou “furo” da Agência de Notícias do Acre que publicou a derrubada de Tchê da liderança e colocou o deputado Gerlen Diniz de volta na função.

Magalhães afirmou que o governo escancarou no Diário Oficial extraordinário o que fez em segredo com sua base nomeando parentes e apaniguados políticos.

“Ao meu ver foi humilhação e ameaça aos seus parlamentares nesta Casa, que serviu de anteparo a problemas do governo, principalmente na construção da LDO evitando crises com a Justiça e o Ministério Público”, avaliou.