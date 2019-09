Nova tabela dos combustíveis vale a partir de 1º de outubro no Acre: gasolina será R$ 4,80

O governador Gladson Cameli anunciou na manhã desta segunda-feira, 23, o deputado estadual Gerlen Diniz como o novo líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado (Aleac). Gerlen, que assume a liderança do governo no parlamento acreano pela segunda vez, foi convidado por Cameli e pelo secretário de Estado da Casa Civil, Ribamar Trindade.

Ao reassumir a liderança do governo na Aleac terá a missão de unir novamente a base de sustentação do governo. “O Gerlen é um progressista que sempre honrou a confiança da população acreana. Não tenho dúvidas de que o governo e a Assembleia Legislativa terão um mediador que trabalha com seriedade e compromisso pela pacificidade e o êxito na aprovação de matérias voltadas para o bem da coletividade”, disse Gladson Cameli.

Na manhã desta segunda-feira, 23, haverá uma reunião com Gerlen Diniz como líder do governo na Aleac com o objetivo de alinhar o diálogo que ocorrerá com o governador Gladson Cameli na próxima quarta-feira, 25.

Fonte: Agência de Notícias do Acre