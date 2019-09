Luis Tchê responde Gerlen Diniz: “não me chame de mentiroso”

A crise na base, a derrota do governo nos vetos, as exonerações e a troca do líder Luis Tchê pelo deputado Gerlen Diniz ainda está rendendo na tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 24. “Não me chame de mentiroso, não desmoralize a Mesa Diretora nem envergonhe seus pares”, rebateu Tchê sobre a acusação do atual líder.

De acordo com ele, a culpa não é dos deputados nem da Mesa Diretora, mas da Casa Civil. Segundo Tchê, Gerlen Diniz erra quando faz acusações contra ele. “Antes da votação estivemos com o governador que entendeu e autorizou a votação para derrubar os vetos.

Neném Almeida elogia Tchê e diz que não é o rei dos cargos

“Eu não fui enganado pelo Tchê nem pela Mesa Diretora. O Tchê e o presidente Nicolau são homens de palavra”, afirmou, para quem a informação de que ele é o “rei dos cargos” é mentirosa. Segundo ele, teve muita gente nomeada no governo que foi colocado nas suas costas.

Sobre ficar na base, Neném disse que quem manda no mandato sou eu e o povo que elegeu. “Fico na base, na oposição ou nos independentes. Posso cair na lama, mas caio de pé”.