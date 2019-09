IV Encontro dos Conselhos Municipais de Educação irá acontecer na quinta

A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME/AC) irá realizar nesta quinta-feira (26) o IV Encontro Estadual para fortalecer a integração e a troca de experiências entre os Conselhos Municipais de Educação e compreender o papel da Educação na Primeira Infância, e proporcionar uma reflexão sobre a implementação do currículo alinhado a BNCC.

A União Nacional dos Conselhos (UNCME) é uma instituição sem fins lucrativos que tem uma história em defesa da educação pública municipal de qualidade social dos mais de quatro mil Conselhos Municipais de Educação (CME´s) e mais de cinquenta mil conselheiros(as) municipais de educação espalhados pelo Brasil, constituindo-se em Fórum de discussão e defesa da educação.

No Acre, a UNCME ao longo da última década, também tem sido uma instituição mobilizadora e defensora dos Conselhos Municipais de Educação no Estado com foco numa educação pública de qualidade social, seja no âmbito geográfico do município, como no contexto da educação básica de todo Estado.

O evento será realizado no Auditório do Palácio da Justiça (Centro).

A programação do evento irá começar por volta das 8h da manhã desta quinta-feira (26) e irá contar, com abertura oficial, fala das autoridades, Coffee Breack, Palestras com a Profª Fabiane Bitelo representante da UNCME de São Leopoldo (RS), Dr Ricardo Coelho, Promotor de Justiça de Defesa da Educação de Rio Branco e a presença de todos os secretários municipais do estado.