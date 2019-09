Governo alega que retorno de comissionados atende medidas técnicas e não políticas

Uma nota de esclarecimento oficial do governo do Acre emitida no início da tarde desta terça-feira, 24, trata da revogação de algumas exonerações e deixa transparecer que a medida de retomar com 18 cargos em comissão é uma maneira de consertar um erro: a exoneração de médicos veterinários que trabalham para o estado. As exonerações haviam sido decretadas na semana passada, pelo próprio governo. Hoje, o Diário Oficial do Estado (DOE) trouxe um decreto, assinado pelo governador em exercício, Major Rocha, que torna sem efeito a exoneração dos 18 comissionados.

Para o governo, o retorno dos funcionários atende a critérios técnicos que visam suportar o setor agropecuário e a Secretaria de Produção e Agronegócio (SEPA) às exigências fiscalizatórias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

“Está agendada para novembro mais uma etapa de vacinação para todo rebanho bovino e bubalino no Acre. Para cumprir essa agenda, é imprescindível o planejamento e execução realizados por esses médicos, o não cumprimento significaria um retrocesso e um prejuízo que iria orbitar na casa de milhões de reais”, explica a nota.

O atual governo fez questão de expor que a situação conflituosa também tem um “dedo” da gestão passada. “Em governos anteriores não se preocupou em realizar concurso público para atender a demanda por médicos veterinários, sendo necessário agora contratá-los através de Cargos em Comissão”, alega.

Portanto, ao menos a demanda referida como técnica e não política, deve ser sanada, segundo explicações do Estado. “É prejudicial desguarnecer a SEPA desses profissionais”, diz.

Exonerar tais funcionários que acabam de retornar aos cargos é sustentar uma medida administrativa em detrimento da economia, salienta a nota. “Pensar no povo é agir com responsabilidade. Que se possa fazer concurso público para suprir a demanda de médicos veterinários, após poderemos tomar medidas políticas que forem necessárias, mas sem penalizar a população e setores que movimentam nossa economia. Assim, quem sabe um dia, possamos sair da economia do contracheque”, finaliza o governo.