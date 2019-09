Gladson veta possibilidade de pagamento de pensão a ex-governadores do Acre

O ex-líder do governo , deputado Luis Tchê (PDT) subiu a tribuna da Assembleia Legislativa pela primeira vez após ser destituído do cargo na sessão desta terça-feira, 24. O parlamentar afirmou que Gladson falou com ele agora pela manhã e teria afirmando que o pedetista continua líder. “Temos dois líderes agora nesta Casa, o Gerlen é o líder do Ribamar e eu sou o do Gladson”. Segundo Tchê, toda essa crise foi criada pelo chefe do Gabinete Civil.

Para esconder o erro da Casa Civil, de acordo com Tchê, na questão da intempestividade dos vetos, Ribamar Trindade tenta mudar a liderança para jogar a culpa e a responsabilidade do parlamento. “Fiz tudo às claras com os deputados, com os Poderes e o governo na LDO. Quem me convidou para ser líder foi o governador Gladson e será a ele que entregarei o cargo”.

Tchê destacou que por ocasião da votação da LDO acordada com o governo, o chefe da Casa Civil estava viajando. “Talvez fazendo papel de papagaio de pirata”, ironizou da tribuna.