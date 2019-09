Detran abre edital para leilão de veículos no município de Senador Guiomard

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (DETRAN/AC) tornou público abertura do Edital de Nº (007/2019) de Senador Guiomard que trata de leilão de veículos apreendidos. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (24).

O cadastro dos interessados em participar do leilão se encontra disponível no local de visitação ou via internet no site do Leiloeiro Oficial www.saleiloes.com.br, que começou na última sexta-feira (20) e vai até o dia 04 de Outubro.

Os veículos estarão expostos para visitação no Depósito de Veículos Removidos da 7ª CIRETRAN de Senador Guiomard, situado na Rua Hermes Batista Cavalvante, nº 978 CEP: 69.925-000, Telefone: (68) 2323-2732, em Senador Guiomard (AC), na próxima segunda-feira (30) até dia 04 de Outubr, no horário de 08h às 12h e das 14h as 16h.

O leilão será realizado no dia 07 de outubro, às 9h, nas dependências da Igreja do Evangelho Quadrangular, localizado na Rua Dom Júlio Matiioli, Nº 2.886, Bairro: Cohab em Senador Guiomard (AC).

Serão leiloados carros e motocicletas removidos, apreendidos e retirados de circulação por medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Conforme o documento, os veículos estão em estado conservados e aptos para circulação.