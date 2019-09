Curso particular de medicina no Juruá não tem data para início

O curso de medicina que será oferecido pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), uma faculdade particular instalada em Cruzeiro do Sul, ainda não foi autorizado pelo Ministério da Educação – MEC.

O diretor Paulo Marcondes cita que a empresa já solicitou a visita dos técnicos do MEC, mas não há ainda previsão para a data de realização de vestibular e para o início das aulas. “Estamos no aguardo e não há prazo”, explica.

O prédio está em fase de acabamento e várias salas já estão equipadas.

A faculdade vai oferecer 50 vagas por ano e o valor da mensalidade seria de R$ 8 mil.

No dia 15 de agosto, Governo do Estado e Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmaram o Acordo de Cooperação Técnica com a faculdade de medicina.

O acordo assinado pelo governador Gladson Cameli, prefeito Ilderlei Cordeiro e representante da instituição de ensino Ricardo Assunção, possibilita que os alunos de medicina façam estágio supervisionado nas unidades de saúde do Estado e do Município.

Na ocasião, Ricardo Assunção, anunciou que as aulas começariam em outubro deste ano.