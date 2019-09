Crise mobiliza deputados de oposição e independentes na Assembleia Legislativa

O ex-presidiário Rodrigo Alves de Sousa da Silva, de 34 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (23) dentro de um apartamento localizado na rua Lagoinha, no bairro Bahia Nova, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Rodrigo estava tomando banho, quando um homem não identificado chegou numa moto modelo XTZ, de cor preta, entrou no quarteirão, invadiu o quarto da vítima, foi até ao banheiro e efetuou quatro tiros que atingiu Rodrigo, no pescoço, cabeça e peito. Após a ação o criminoso fugiu do local na motocicleta.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local Rodrigo já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos dos peritos em criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Segundo a polícia, Rodrigo cumpriu pena no presídio Francisco D’Oliveira Conde pelo crime de tráfico de drogas e estava trabalhando em um mercantil há um ano. A polícia não descarta a possibilidade que a motivação do crime seja as guerras entre facções.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).