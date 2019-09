Conselhos protestam contra concurso público de Cruzeiro do Sul

O concurso público da prefeitura de Cruzeiro do Sul, que tem dois editais, o que gera dúvidas para os candidatos, agora ocasionou pedido de Retificação do Edital, por parte do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre (CREA/AC).

O Conselho enviou nesta terça-feira (24) um ofício para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, solicitando a retificação do edital de Concurso Público Nº 001.

Segundo o CREA, o valor do salário que conta no edital, está abaixo do piso da categoria. No edital do concurso, o vencimento base é de R$ 2.710,39 para uma carga horária de 40 horas semanais (oito horas diárias, em cinco dias semanais). Sendo que o piso salarial do profissional da engenharia, para trinta horas é de R$ 5.988,00 e de R$ 8.483,00 para a carga horária de 40 horas semanais.

O CREA solicita e Retificação, sob pena da prefeitura de Cruzeiro do Sul violar a Lei Federal nº 4.950-A/66.

O Secretário de Planejamento da prefeitura de Cruzeiro do Sul Manoel Orleilson, explica que o Edital foi lançando em cima de uma lei municipal, que estabelece esses valores. “A prefeitura vai tratar do Plano de Carreira e Cargo de cada categoria, à partir do momento que eles forem chamados pra serem contratados”, destaca.

Segundo informações de redes sociais, os Conselho de Fisioterapeutas e Odontologia, também vão solicitar revisão do edital por parte da prefeitura de Cruzeiro do Sul.

As inscrições para o concurso com 511 vagas seguem até o dia 22/10 e as provas serão realizadas no dia 24/11.