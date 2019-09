Concha Acústica passará por reforma a partir desta quarta-feira (25)

O Ministério Público Federal no Acre divulgou nesta segunda-feira (23) o gabarito preliminar das provas objetivas dos cursos de Administração, Comunicação Social, Construção Civil, Direito e Sistemas de Informação realizadas no último domingo (22) como parte do processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de estagiários em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Os candidatos têm, de acordo com item 6.1 do edital, até o dia 24, terça-feira, às 15 horas, prazo para apresentarem recursos contra o gabarito da prova objetiva.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 3214 – 1414 no Setor de Estágio do Núcleo de Gestão de Pessoas, pelo endereço eletrônico [email protected] ou no site www.mpf.mp.br/ac/estagie-conosco .

Veja o gabarito AQUI!