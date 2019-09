Comunidade pode ficar isolada e morador cobra ponte

Reunião da Executiva Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Xapuri, realizada na última quinta-feira, 19, confirmou o nome do advogado Carlos Venícius Ferreira Ribeiro Júnior, como um dos pré-candidatos do partido às eleições municipais do ano que vem.

Segundo uma fonte bem situada na sigla partidária, os rumores de que ele teria declinado da intenção de disputar o cargo de prefeito não procedem e seu nome está mais do que confirmado para ir às prévias de 2020. A outra pré-candidatura do partido ao próximo pleito municipal é a do vereador Gessi Capelão.

Iniciante na política, Carlos Venícius é apontado por várias lideranças do partido como uma ideia nova em meio ao desgastado cenário da política partidária local. Com 31 anos, o jovem advogado tem se destacado como um dos mais promissores talentos do município na área jurídica. Essa condição chamou a atenção para a possibilidade de contribuição também no campo administrativo.

O deputado Roberto Duarte, responsável pela filiação de Carlos Venícius ao MDB, enaltece o nome do advogado como uma grande aquisição para engrossar as fileiras de opções e bons quadros do partido. O parlamentar salientou a necessidade de se apresentar algo inovador para o eleitorado nas próximas eleições.

“É um advogado muito competente, qualificado e com ideias inovadoras de gestão. Precisamos de pessoas novas e principalmente qualificadas em nossos quadros. Acredito que a união da experiência dos quadros que possuímos no MDB com a juventude e a garra dos menos experientes faremos muito mais por nossos municípios e nosso Acre”, afirmou.

Filho de família tradicional de Xapuri, Carlos Venícius diz que chegou ao partido colocando o seu nome à disposição para um desafio que para ele é também um sonho.

“Cheguei ao MDB com a intenção de enfrentar qualquer desafio. Caso seja a vontade da agremiação e havendo consenso a respeito disso, aceitarei sim ser candidato a prefeito de minha cidade, o que para mim é um sonho”, afirmou o advogado.

O presidente da Executiva Municipal do MDB em Xapuri, Celso Paraná, afirmou recentemente que a candidatura própria do partido para as próximas eleições municipais é uma decisão consolidada. Quanto à confirmação de duas pré-candidaturas, ele avaliou que o interesse de dois ou mais filiados pela indicação à disputa do cargo de prefeito sempre será salutar para o partido.

“Quanto mais nomes melhor”, encerrou.