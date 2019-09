Cadmiel Bonfim defende cargos para deputados no governo

Afirmando que o governo que ele defende e apoia tem que dar marcha a ré porque o deputado Tchê não mentiu nem enganou ninguém, o deputado Wagner Felipe disparou na tribuna da Assembleia nesta terça-feira, 24. “Não preciso de 15 cargos, não prometi emprego para ninguém na campanha”, salientou.

Segundo Felipe, ele continua na base, confia na palavra do Tchê e não quer briga com a Casa Civil, mas entende que o governo tem que dar marcha ré. Para ele, não tem problema nenhum se precisar abandonar a base do governo.