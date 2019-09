Bestene pode ser convidado a sair do Progressistas caso mantenha rebelião ao governo

“Sim” de Cameli aos Progressistas pode agravar crise no partido que conquistou o mais alto degrau do poder. Postura de fidelidade de Mailza Gomes vai de encontro a temporada rebelde do deputado José Bestene.

A nota divulgada no final da tarde de ontem (23) pela senadora e presidente do Progressistas no Acre, Mailza Gomes, deixa claro em seu último parágrafo o apoio irrestrito do partido ao Palácio Rio Branco. O tom de fidelidade do grupo ligado à senadora pode ser um duro recado ao deputado José Bestene (Progressistas) que durante a “crise dos vetos” anunciou rompimento com o governador Gladson Cameli.

Um dos novos membros da executiva do partido do governador que pediu para não ter seu nome revelado, disse à reportagem que a senadora Mailza Gomes está disposta a pedir a executiva o fechamento de questão em debates relevantes e de interesse do Palácio Rio Branco. “No caso dele [Bestene] continuar com a rebelião, pode ser convidado a sair” disse o filiado.

Desde que deixou a presidência do partido, Bestene vem enfrentando resistências no grupo de progressistas ligados à senadora Mailza. Um Conselho está sendo montado com aval da presidência para analisar as pré-candidaturas às prefeituras do estado em 2020. Bestene é contra o Conclave.

Em carreira solo, o deputado considerado “rebelde” vem convidando prefeitos que apoiaram a Frente Popular nas eleições de 2018 para compor nas fileiras do progressistas garantindo, sem consultar a executiva, apoio para a reeleição desses pré-candidatos. Entre os convidados, o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, está pronto para assinar a ficha de filiação. O convite de Bestene se estendeu aos prefeitos de Porto Acre, Bené Damasceno e, ainda, Ederaldo Caetano, de Acrelândia.

Em outra frente de atuação, Bestene teria supostamente participado das tramas junto com o prefeito Ilderlei Cordeiro e o senador Sérgio Petecão, da retirada do nome de Gladson Cameli da reeleição e do vice-governador Major Rocha da chapa majoritária de 2022. O parlamentar nunca desfez as especulações.

Mailza Gomes não fechou as portas do partido aos supostos novos filiados, mas em caravana nas cidades do interior vem fazendo o trabalho de formiguinha e lançando pré-candidaturas, como a do enfermeiro Lamartine, em Capixaba, durante agenda no final de semana.

As divergências no partido que nas últimas eleições chegou ao mais alto degrau político, foi uma luz para o ambicioso projeto do vice-governador Major Rocha, que no vácuo das discussões, lançou forte ofensiva para atrair Cameli ao projeto político de 2022, no ninho tucano. O governador de São Paulo, João Dória já tinha preparado o banquete da suposta filiação.

De acordo com o que a reportagem apurou, a nota da senadora Mailza Gomes foi publicada com aval do Palácio Rio Branco. O conteúdo foi como uma ducha de água fria nos planos tucanos, mas, nitroglicerina pura nas estratégias de José Bestene que promete ficar no jogo. Durante o final de semana, o parlamentar voltou a disparar sua metralhadora contra Cameli.