Após mal entendidos, Cameli reconhece importância de Tchê

Gladson Cameli e Casa Civil afirmam que Tchê foi fundamental para os primeiros meses de governo e que indicação de Gerlen Diniz foi uma decisão de consenso

O governador Gladson Cameli manifestou a sua gratidão ao deputado Luís Tchê (PDT), enquanto líder do Governo do Estado do Acre na Assembleia Legislativa (Aleac), nesta terça-feira, 24, por meio de carta endereçada ao parlamentar. Em outro documento análogo, ele expressou à Aleac o seu contentamento ao indicar o deputado Gerlen Diniz para a função antes ocupada por Tchê.

Os ofícios protocolados nos gabinetes dos respectivos parlamentares na manhã desta terça-feira, 24, foram assinados pelo secretário de Estado da Casa Civil, Ribamar Trindade.

No primeiro documento de agradecimento, entregue no gabinete de Luis Tchê, o governador Gladson Cameli ressaltou a importância do parlamentar para os dois momentos iniciais da nova administração, sendo o primeiro deles na transição dos 100 dias, quando “a equipe de governo se deparou com uma ‘máquina’ travada, de dívidas vultosas com servidores e fornecedores”. E o segundo, quando o Executivo precisou equilibrar as contas públicas, alinhando as forças políticas internas que dão identidade ao governo e ao projeto político.

“Foi nesse contexto que a sua nomeação e colaboração como líder do governo se transformou em oportunidade para superar algumas dificuldades de diálogo e a construção de consensos em torno de projetos de alto valor social e de grande interesse dos poderes”, destacou o governador.

Segundo Cameli, “naquele momento, a função republicana [do deputado Luis Tchê] de representante do povo, mais do que integrante de um partido político, sobressaltou-se e, com o compromisso maior de defesa dos interesses coletivos”, permitindo construir com o apoio do deputado “uma aliança no campo das ideias e dos ideais que impulsionam o nosso modelo de sociedade”.

“A sua voz foi ouvida e reverberada, inclusive sendo objeto de elogios internos e na imprensa”, completa Gladson Cameli na carta endereçada a Tchê.

Na carta de indicação, lida no plenário do Legislativo, o deputado Gerlen Diniz (PP) foi anunciado como novo líder do governo na Aleac, uma escolha, segundo o próprio governador, que era oportuna já no início da sua gestão, mas que por motivos pessoais o deputado entregou a liderança em maio último.

“A mudança de líder foi uma decisão consensual que tem como finalidade última fortalecer os laços de amizade, tornando o ambiente ainda mais promissor para os poderes e para a população do Acre”, diz o governador. “Por tudo isso, o Governo do Estado do Acre segue nesse momento com a liderança política na Aleac do Deputado Gerlen Diniz”.